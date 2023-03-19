الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن وظائف في عدة مجالات
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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن وظائف في عدة مجالات

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن وظائف في عدة مجالات

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن وظائف في عدة مجالات
٠٥:٣٩:٤٧ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف في المجالات الفنية والإدارية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– خبير عمليات رقابية.
– محلل خدمات الموارد البشرية.
– خبير الأمان الإشعاعي.
– خبير رصد إشعاعي.
– مُحلل أول خدمات الموارد البشرية.
– أخصائي متقدم تطوير تنظيمي.
– فني صيانة متقدم.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة النووية.
– الموارد البشرية.
– العلوم الإدارية.
– الفيزياء الصحية.
– الكيمياء التحليلية.
– دبلوم ميكانيكا.
– دبلوم كهرباء.
– أو ما يعادلها.

عن الهيئة:

– تأسست هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439هـ القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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