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لتخفيف معاناة الصائمين في رمضان.. خطة عمل واسعة بمسالخ مكة
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لتخفيف معاناة الصائمين في رمضان.. خطة عمل واسعة بمسالخ مكة

لتخفيف معاناة الصائمين في رمضان.. خطة عمل واسعة بمسالخ مكة

لتخفيف معاناة الصائمين في رمضان.. خطة عمل واسعة بمسالخ مكة
٠٥:٣٨:٥٣ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

للاطلاع على استعدادات شهر رمضان المبارك، قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، بتفقد سير الأعمال في مسالخ منطقة مكة المكرمة، للوقوف على جاهزية المسالخ بالعاصمة المقدسة.

جاهزية المسالخ:

وأكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، على جاهزية المسالخ بالمنطقة وفق أفضل المعايير الصحية.

تلبية احتياجات المرتادين:

وأوضح أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ خلال رمضان.

كما شدد على رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين، وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال شهر رمضان.

خطة رمضان:

ونوه أيضا أن هناك خططًا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل تتضمن:

-توزيع العمالة والجزارين.

– تنظيم ورديات العمل.

– تكثيف الرقابة.

– متابعة طريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.

– ضمان سلامة اللحوم

كما وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهازًا فنيًا وإداريًا للإشراف على المسالخ، وجرى دعمها بجميع ما تحتاج إليه من العمالة والفنيين والأطباء البيطريين، لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ضمن استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الصائمين في رمضان رمضان مسالخ مكة مكة المكرمة

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