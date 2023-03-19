3 مزايا لاستقدام العمالة المنزلية عبر “منصة معروفة”

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أعلنت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة مزايا استقدام العمالة المنزلية عبر منصة معروفة.

مزايا الاستقدام عبر منصة معروفة

وأوضحت منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مزايا الاستقدام في منصة معروفة تشمل التالي :

– تكلفة استقدام أقل

– مدة استقدام أقصر

– اختيار عاملة تعرفها

إتاحة الاستقدام لـ10 مهن جديدة

وفي وقت سابق، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

ويأتي ذلك من خلال تقديم حلول تقنية وخدمات إلكترونية مبتكرة متكاملة؛ لرفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية و تحقيق أعلى درجات الرقابة.

المهن الجديدة المتاحة للاستقدام

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي:

1- عامل عناية شخصية.

2- حارس منزلي.

3- مدرس خاص.

4- خياط منزلي.

5- مدير منزل.

6- مزارع منزلي.

7- قهوجي منزلي.

8- سفرجي منزلي.

9- مباشر منزلي.

10- أخصائي نطق و سمع خاص.

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