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استعدادًا لرمضان المبارك.. تعرف على مواعيد المحاضرات بالمسجد النبوي
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استعدادًا لرمضان المبارك.. تعرف على مواعيد المحاضرات بالمسجد النبوي

استعدادًا لرمضان المبارك.. تعرف على مواعيد المحاضرات بالمسجد النبوي

استعدادًا لرمضان المبارك.. تعرف على مواعيد المحاضرات بالمسجد النبوي
٠٥:٢٤:٠٠ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم, عن مواعيد المحاضرات التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ وذلك خلال الفترة 27/8/1444هـ إلى 30 / 8 /1444 هـ .

البداية اليوم الأحد

وأوضح الموقع أن أول المحاضرات ستقام اليوم بعد المغرب للشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي بعنوان ” رمضان والمسابقة بالخيرات ” , فيما تقام المحاضرة الثانية للشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزاحف بعنوان “استقبال شهر رمضان” بعد الفجر من يوم غد الاثنين الموافق 28/8/1444.

وبعد العصر من نفس اليوم يلقي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالله الشاماني المحاضرة الثالثة بعنوان ” وأقبل شهر الخير ” ,كما يلقي الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر محاضرة بعد صلاة المغرب تحت عنوان” كيف نستقبل رمضان”.

محاضرة للشيخ الدكتور أنيس بن أحمد طاهر

وفي يوم الثلاثاء القادم تقام بعد المغرب محاضرة للشيخ الدكتور أنيس بن أحمد طاهر تحت عنوان ” أثر شهر رمضان في زيادة الإيمان ” , وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم, يلقي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد محاضرة بعنوان ” اسقبال شهر الخير ” وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم .

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الكلمات الدلالية:
المسجد النبوي دروس العلم دروس دينية دروس رمضان

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