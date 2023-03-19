تعليم الأحساء تعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان

:تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الأحساء، اليوم الأحد، التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم.

مواعيد قطاعي البنين والبنات

أوردت “تعليم الأحساء” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مواعيد قطاعي البنين والبنات وهي كالأتي:

– قطاع البنين

– الحضور عند الساعة 9:30 صباحا

– الحصة الأولى 9:45

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

– قطاع البنات

– الحضور عند الساعة 9:15 صباحا

– الحصة الأولى الساعة 9:30

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

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دوام التعليم المستمر

وبالنسبة للتعليم المستمر، حددت إدارة تعليم الأحساء، مواعيد الدوام لقطاع البنين بدية من الساعة 9 صباحا، ولقطاع البنات من الساعة 2 ظهرا، والوقت المحدد للحصة 35 دقيقة.

تعليم الرياض

وفي وقت سابق، أقرت إدارة تعليم الرياض بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك عند الساعة 9 صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وحسب بيان نشرته إدارة تعليم الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، فإن من المقرر أن تكون عودة الدوام الصيفي في 6 شوال.