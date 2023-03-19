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كيف تقلع عن التدخين في يوم واحد؟.. استشاري يجيب
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كيف تقلع عن التدخين في يوم واحد؟.. استشاري يجيب

كيف تقلع عن التدخين في يوم واحد؟.. استشاري يجيب

كيف تقلع عن التدخين في يوم واحد؟.. استشاري يجيب
٠٥:٠١:١٢ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري أمراض الصدرية والمناظير، الدكتور ريان المصلي، إن قرب شهر رمضان يمثل فرصة للتخفيف من التدخين، تمهيدًا للإقلاع عنه نهائيًا.

وأضاف لفضائية “الإخبارية”: “بداية ننصح بالإقلاع عن التدخين، بشكل تام لجميع المدخنين ولجميع الفئات، وجميع أنواع التدخين، بما فيها الشيشة، والسجالر الإلكترونية لما لها من أضرار وأثار”.

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التخفيف من الكمية والفترات

وأوضح أنه مع قرب شهر رمضان يمكن التقليل من التدخين عبر التخفيف من الكمية، والفترات.

وأردف شارحًا: “بمعنى أنه إذا كان يدخن من سيجارة إلى ثلاث كل ثلاث ساعات، تصبح سيجارة أو نصف سيجارة خلال الفترة من 6 إلى 8 ساعات”.

وبين المصلي أن ذلك يساعد على تجنب الأعراض السلبية، “حتى إذا ما يأتي الصيام لا تظهر عليه الأعراض الشائعة مثل الصداع والتوتر”.

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امتلاك قوة الإرادة

وشدد على أن الإقلاع عن التدخين مرتبط بقوة الإرادة لدى الشحص، إذ بالإمكان الامتناع عن التدخين في غضون يوم واحد لو أراد ذلك.

وذكر المصلي أن الشرهين في التدخين يمكنهم اللجوء إلى علاجات صحية تساعد على الإقلاع عن التدخين، مثل اللصقات، أو العلكة، أو البخاخة الأنفية، أو الفموية للسيطرة على النيكتونين.

وأوضح أن الهدف من ذلك حتى لايكون هناك رد فعل عند الإقلاع عن التدخين، مثل الصداع أو التوتر، وهي أعراض تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام.

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الدكتور ريان المصلي النيكوتين شهر رمضان كيف تستطيع الإقلاع عن التدخين من يوم واحد؟

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