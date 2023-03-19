تسريبات تكشف عن منتج جديد لأبل .. جهاز طال انتظاره

تواصل – فريق التحرير:

كشف عدد من المهتمين بمنتجات شركة أبل، أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية تتجه للاعتماد على سماعة رأس VR يمكن ارتداؤها طوال اليوم وفي كل مكان، لتحل في النهاية محل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وبحسب “روسيا اليوم”، فإن عشاق آبل طالما انتظروا المنتج القادم والذي يُحتمل أن يُطلق عليه اسم Reality Pro. وقد ظل المشروع محاطا بالسرية ما أثار موجة من الشائعات والتكهنات حول تفاصيله.

صور للمنتج الجديد

وفي الصور، تُظهر الكابلات الشريطية التي يمكن أن تدخل بشكل مثالي في مجموعة من النظارات الواقية على شكل عين.

وتظهر صورة أخرى وكأنها تُظهر كبلا به ثلاثة أقسام بصليّة الشكل، والتي قد تكون نوعا من أجهزة الاستشعار أو مصفوفة الكاميرا.

ومن الصعب أن نفهم من الصور ما الذي ستفعله الكابلات بالضبط بصرف النظر عن توصيل الجانبين الأيسر والأيمن من سماعة الرأس.

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