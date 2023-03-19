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الصين تصنع سيارة خاصة لـ “السوق الروسية”.. 3 مميزات فريدة (صور)

الصين تصنع سيارة خاصة لـ “السوق الروسية”.. 3 مميزات فريدة (صور)

الصين تصنع سيارة خاصة لـ “السوق الروسية”.. 3 مميزات فريدة (صور)
٠٤:٤٨:٤٠ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة الشركات “أفتوسبيتس سنتر” الروسية عن بدء بيع سيارة سيدان الصينية Kaiyi E5 التي يتم تجميعها في مصنع “أفتودور” في كالينينغراد الروسية.

وقال مدير مبيعات ماركة Kaiyi في روسيا، جان دزيبو، إنه يتم التخطيط لإطلاق مبيعات 3 موديلات أخرى لرباعيات الدفع، كما نعوّل على تصميم سيارة كهربائية وتقديمها للسوق الروسية.

مميزات السيارة

1- سيارة “سيدان Kaiyi E5” مزودة بمحرك تربو سعته 1.5 لتر ينتج قوة 147 حصانا وعزم الدوران فيه 210 نيوتن/متر.

2- يعمل المحرك مع علبة سرعة شبه أوتوماتيكية عديمة المراحل، وللسيارة دفع أمامي، وتم تكييفها مع المناخ الروسي البارد وضرورة تشغيل وظائف التدفئة.

3- يبلغ سعر أغلى نسخة منها نحو مليوني روبل.

يذكر أن مصنع “أوتودور” في كالينينغراد الروسية قد باشر نهاية يناير الماضي بالتجميع الصناعي لسيارة سيدان Kaiyi E5 الصينية، وأشارت الخدمة الصحفية للمصنع آنذاك إلى أنه يتوقع نهاية عام 2023 إطلاق 3 نماذج أخرى من الماركة الصينية.

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