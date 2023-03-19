وظائف شاغرة.. فتح باب التقديم للعمل بمركز الحياة الفطرية

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يعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة (للرجال والنساء) حملة الدبلوم، البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات، لكن التقديم متاح للمواطنين فقط.

وفيما يلي التفاصيل:

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم أو ما يعادله.

– البكالوريوس فما فوق.

المسميات الوظيفية:

– علم البيئة.

– السياحة المستدامة.

– إدارة البيئة.

– إدارة السياحة.

– التقييم البيئي.

– إدارة الموارد الطبيعية.

– علم الأحياء.

– التخطيط الإقليمي الحيوي.

– التخصصات الأخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

عن المركز:

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو مركز حكومي سعودي، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية، يهدف المركز إلى الإشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نباتات وحيوانات)، وإنمائها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية.

مواعيد التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1444/8/27هـ (الموافق 2023/3/19م) ويستمر لمدة (10 أيام).

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (خلال الفترة الموضحة أعلاه):

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

خطوات التقديم (اضغط هنا)