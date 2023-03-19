أهم الأهداف.. انطلاق ملتقى الأمن السيبراني بمشاركة ألف مختص

تواصل – واس:

تحت شعار “الأمن السيبراني دفاعٌ وتمكينٌ وتنمية”، عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم، الملتقى الوطني للأمن السيبراني في نسخته الأولى.

مشاركة ألف مختص من 500 جهة في المملكة

وأوضحت أن الملتقى تم بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة، وبمشاركة أكثر من 1000 مختص في مجال الأمن السيبراني يمثلون أكثر من 500 جهة وطنية في المملكة.

وأضافت أن الملتقى يشتمل على 7 جلسات حوارية تناقش:

1 – أهمية تعزيز تكامل الجهود في منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

2 – مواجهة تحديات قطاع الأمن السيبراني.

3 – تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه.

4 – بحث سُبل تعزيز دعم الشركات الناشئة في المجال ودور الجهات الوطنية والخاصة في هذا الإطار.

5 – تُسليط الضوء على أفضل الممارسات الحديثة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتجددة، ومستقبل تمكين عمل المرأة في القطاع.

6 إطلاقات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

وكشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال الملتقى عن 6 إطلاقات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة، شملت:

1 – حزمة التمكن السيبراني.

2 – خدمات استقصاء التهديدات السيبرانية.

3 – البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن”.

4 – النسخة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.

5 – الشراكة الإستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.

6 – إضافة خدمات جديدة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين”.

7 – برنامج الابتكار في الأمن السيبراني “سايبرك الابتكار” بالتعاون مع شركة نيوم والشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى:

1 – تحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في القطاع.

2 – تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني.

3 – رفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية المتجددة.

4 – توحيد الجهود الوطنية لتعزيز أمن الفضاء السيبراني باعتباره أولويّة وطنية لحماية المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية في المملكة.

وصاحبَ عقد الملتقى إطلاق معرض تفاعلي استعرضت من خلاله الهيئة جانباً من جهودها في تنمية القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والتعريف بخدمات التمكين السيبراني التي من شأنها:

1 – الإسهام في تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، ودورها في تشجيع الابتكار.

2 – دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع، فضلاً عن الخدمات التي تتيحها في مجال التوعية السيبرانية.

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