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توضيح عاجل.. هكذا يستفيد غير السعودي من دعم “حساب المواطن”
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توضيح عاجل.. هكذا يستفيد غير السعودي من دعم “حساب المواطن”

توضيح عاجل.. هكذا يستفيد غير السعودي من دعم “حساب المواطن”

توضيح عاجل.. هكذا يستفيد غير السعودي من دعم “حساب المواطن”
٠٤:٠٢:٢٥ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج “حساب المواطن” حالة واحد تتيج لغير السعودي استحقاق الدعم.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول سعودية متزوجة من غير سعودي، ولديها أبناء، هل يمكنها التسجيل في “حساب المواطن”؟

وأتاحت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر” للمتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي واضافة الزوج كتابع.

لكنها اشترطت التالي:

-لابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية

-أو عقد النكاح

-وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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شروط التسجيل بحساب المواطن

-يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .
https://ca.gov.sa/#/login

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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