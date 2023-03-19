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الإطاحة بمواطن عثر بحوزته على 25كيلو حشيش بمنطقة عسير

الإطاحة بمواطن عثر بحوزته على 25كيلو حشيش بمنطقة عسير

الإطاحة بمواطن عثر بحوزته على 25كيلو حشيش بمنطقة عسير
٠٣:١٧:٥٣ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقى مركز الضبط الأمني بالحريضة، بمحافظة “رجال ألمع”، في منطقة عسير، القبض على مواطن بحوزته 25 كيلوجرامًا من مادة الحشيش.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، فقد عثر على الكمية المضبوطة مخبأة في مركبة المتهم، علاوة على سلاح ناري، وطلقات حية.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص، وفقًا لبيان الأمن العام في حسابه عبر موقع “تويتر”.

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ما عقوبة السجن لمروج المخدرات؟

الترويج للمرة الأولى: تكون عقوبته السجن لمدة خمسة عشر عامًا.

الترويج للمرة الثانية: وفق المادة (37 ) تكون العقوبة بالقتل تعزيرًا بتهريب المواد المخدرة وترويجها لمرة ثانية .

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ويكون التشديد في العقوبة في حال تكرار الترويج نظرًا لخطورة هذا التصرف , وما يترتب عليه من أثار سلبية على الأفراد والمجتمعات لان كل هذه العقوبات وضعت لحماية الأفراد والمجتمع .

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