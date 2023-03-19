قبل رمضان.. توضيح هام من “التجارة” بشأن السلع في الأسواق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة الوفرة العالية للسلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع خصوصا السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن فرقها الرقابة الميدانية مستمرةٌ بالقيام في تنفيذ خطة عملها الموسمية للشهر الكريم هذا العام 1444هـ من خلال جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بجميع مناطق المملكة بهدف.

رصد المؤثرات

وأشارت إلى أنها تسعى لرصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردو السلع والمنتجات واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

وأضافت: تعمل وزارة التجارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية”.

وأكدت أن ذلك يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم والرقابة على الأسعار.

مخزون كاف

وتابعت: كما تسعى الوزارة للتحقق من تأمين مخزون كاف وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.

وواصلت: “تراقب الوزارة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة”.

وأكدت أنه يتم ضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.

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