كرسي الأمير فيصل بن خالد يدعم 20 بحثًا علميًا لدراسات الطاقة المتجددة

تواصل – واس:

أسهم كرسي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في جامعة الحدود الشمالية، بتوفير بيئة ملائمة لللكثيرين من منسوبي الجامعة.

الاستفادة من الخبرات العالمية

ويمكن الكرسي من خلال هذه البيئة العلمية طلاب المملكة من المشاركة الفاعلة في الأبحاث واللقاءات العلمية والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الطاقات المتجددة.

تطوير البحث العلمي

كما يسهم في إعداد باحثين قادرين على تطوير البحث العلمي، وربطه باحتياجات المجتمع، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وبلغت أبحاث كرسي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لدراسات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها عشرين بحثًا علميًا في قضايا:

1 – الدمج لمولدات الطاقة المتجددة الموزعة.

2 – طرق الطلاء بالرش لتصنيع خلايا البيروفسكايت الشمسية.

3 – نظام إدارة الطاقة القائم على نموذج متعدد الأغراض لجدولة الطلب.

4 – تقييم الأداء الديناميكي لنموذج ثلاثي الصمامات للخلية الكهروضوئية.

5 – إطار التحجيم الأمثل لنظام الطاقة الكهروضوئية / الهيدروجينية المستقل المغلقة بالكامل.

6 – استعراض طرق إنتاج الهيدروجين المتجدد، واستخدام خوارزمية محاكاة كائن بدائي لتحديد التدفق الأمثل للطاقة الكهربائية.

7 – التصميم الأمثل لمشتق الإمالة ووحدة التحكم المتكاملة للإمالة للتحكم في تردد التحميل.

8 – تقليل وقت إعادة شحن البطارية في حالة استخدام حلقة إدارة طاقة ضبابية على شبكة كهرباء صغيرة معزولة.

9 – تحسين جودة الطاقة في مجموعات الشبكات الدقيقة القائمة على الطاقة المتجددة؛ باستخدام تعديل عرض النبضة المتجه للفضاء الضبابي.

10 – عزم الدوران غير المستشعر والتحكم في التدفق للمحرك التعريفي الذي يغذيه النظام الكهروضوئي.

12 – تسلق المنحدرات خوارزمية المجال الكهربائي الاصطناعي لتتبع نقطة الطاقة القصوى للخلايا الكهروضوئية.

13 – تحسين اقتصادي تقني ومتعدد الأهداف لنظام احتراق أوكسي ثنائي أكسيد الكربون فوق الحرج قائم على الكتلة الحيوية بدون انبعاثات كربونية.

14 – تحسين أداء مزارع الرياح القائمة على المولد التعريفي للتغذية المزدوجة مع STATCOM في شبكات تيار مستمر عالي الجهد.

15 – البحث الأخير التصميم والتحليل العددي للأجهزة لخلية شمسية مزدوجة بيروفسكايت Cs2AgBiBr6 خالية من الرصاص.

توطيد العلاقة مع القطاعات الحكومية والخاصة

يذكر أن الكرسي يسعى إلى توطيد العلاقة مع القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الطاقة المتجدده وتطبيقاتها؛ لاستحداث فرص التعاون البحثي وتمكين الباحثين من أداء البحوث العلمية بكفاءة عالية وبيانات دقيقة من مصادرها في القطاعات المختلفة.

اقرأ أيضًا:

كرسي الأمير سلطان يكرم 15 مبادرة في سواعد العمل

كرسي الأمير نايف لتنمية الشباب يطلق مشروع دعم بحوث علمية