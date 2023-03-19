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فيديو نادر للشيخ بن عثيمين.. هكذا يتجنب المسلم المصائب

فيديو نادر للشيخ بن عثيمين.. هكذا يتجنب المسلم المصائب

فيديو نادر للشيخ بن عثيمين.. هكذا يتجنب المسلم المصائب
٠٣:٠٢:٢٩ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مقطع تسجيلي نادر، كشف الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ما الذي يقوله المسلم إذا أصيب بمصيبة.

ماذا يقول المسلم إذا أصيب بمصيبة ؟

وأكد أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من رجل يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها.

وعندما سئل الشيخ رحمه الله، عن المصائب التي تنزل على العبد هل هي غضب من الله أم رحمة على العبد، أجاب أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.

وأوضح أن الله يبتلي العبد بالمصائب الكبيرة العظيمة والصغيرة ليبتليه هل يصبر أو يجزع ويسخط، فمن صبر ورضي فله الرضى والأجر والثواب ومن سخط وتمنى فإن له السخط.

وأضاف أنه لا يلزم من ابتلاء الله للعبد بهذه المصائب أن يكون الله قد سخط عليه؛ فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له المرض، ويحصل له فقد الأحبة، ويحصل له الآلام.

وبين أن الصبر درجته عالية ومنزلته رفيعة. ولا يمكن أن يحصل إلا بابتلاء وامتحان ليتبين هل العبد صابر أم ليس بصابر.

من أصيب بمثل هذه المصيبة التي ذكرت في السؤال وهي موت الأحبة ينبغي أن يحسن الظن بالله، وأن لا يظن أن ذلك غضب.

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الكلمات الدلالية:
أجر الصابرين الصبر الصبر عند البلاء المصائب بن عثيمين

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