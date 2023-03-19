“المرور” يطرح لوحات إلكترونية مميزة ويحدد طريقة الدخول للمزاد

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كشفت المديرية العامة للمرور، اليوم الأحد ، عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني.

وقالت إدارة “المرور” في تغريدة على “تويتر”، إن المزاد سينطلق اليوم الأحد ، ويستمر حتى غدٍ الإثنين الموافق 20 مارس الجاري.

وأشارت إلى أن طريقة الوصول للخدمة يتم من خلال 3 خطوات كالتالي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

في وقت سابق، نوهت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

لوحات جديدة

وكشفت “المرور” أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

ويستمر المزاد حتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شعبان 1444هـ، التاسع من مارس الجاري.

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في وقت سابق، كشفت منصة “أبشر ” عن آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية.

آلية الدخول للمزاد

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

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