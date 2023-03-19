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“المركزي” يرخص لشركة جديدة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
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“المركزي” يرخص لشركة جديدة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

“المركزي” يرخص لشركة جديدة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

“المركزي” يرخص لشركة جديدة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
٠٢:٠١:٢١ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن البنك المركزي  “ساما” الترخيص لشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.

وجاء الإعلان استنادًا إلى قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل التي يأتي من ضمنها نشاط الوساطة الرقمية.

أهداف الإعلان

ويهدف الإعلان إلى ربط العملاء بجهات التمويل بحسب التزاماتهم الائتمانية وملاءمتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطةٍ مساندةٍ لنشاط التمويل.

كما تهدف لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

وأكد البنك المركزي، السعي المستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة.

الشموال المالي

ويستهدف البنك تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وتسهم هذه الخطوة في تحقيق أهدافِ إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

كما تسهم في أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البنك المركزي البنك المركزي السعودية المركزي ساما

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