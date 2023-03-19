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وزير التجارة: المملكة تمتلك مستقبلا واعدا وجاذبا للمستثمرين (فيديو)

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وزير التجارة: المملكة تمتلك مستقبلا واعدا وجاذبا للمستثمرين (فيديو)

وزير التجارة: المملكة تمتلك مستقبلا واعدا وجاذبا للمستثمرين (فيديو)

وزير التجارة: المملكة تمتلك مستقبلا واعدا وجاذبا للمستثمرين (فيديو)
٠١:٢٨:٤٣ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن المملكة تمتلك مستقبلا واعدا وجاذبا للمستثمرين.

وأضاف في كلمته بملتقى الأعمال السعودي التركي أن المملكة أرض الفرص وأرض واعدة ومستقبل واعد، متابعا: “لدينا استثمارات في كل القطاعات سواء المعادن أو السياحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو الاتصالات أو الرقمنة أو الخدمات”.

وتابع: “مافي قطاع إلا وقد من الله علينا حجم الاستثمار وسرعة الاستثمار في هذا القطاع، وهذه فرصة فريدة يجب استغلالها”.

ملتقى الأعمال

وعقد ملتقى الأعمال السعودي التركي تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، وبحضور وزير التجارة التركي محمد موش، وذلك تزامنا مع زيارة الوزير التركي معاليه ويرافقه وفداً عالي المستوى من المسؤولين و أصحاب الأعمال من الجانب التركي بمقر اتحاد الغرف السعودية.

من جهته، قال رحمي إنسيكارا، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة إسطنبول بيلجي: إن الملتقى هدفه الاستثمار في قطاعات عديدة بينها الصناعة والسياحة والطاقة والغذاء.

وأضاف: الملتقى يتوقع أن يشهد توقيع أكثر من 15 اتفاقا بين شركات القطاع الخاص بين البلدين.

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الكلمات الدلالية:
التجارة المملكة ملتقى الأعمال ملتقى الأعمال السعودي وزير التجارة

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