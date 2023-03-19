وزير التجارة التركي: ارتفاع النمو التجاري مع المملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير التجارة التركي محمد موش عن ارتفاع النمو التجاري بين بلاده والمملكة، مؤكدا تواصل الجانبين المستمر لدفع عجلة الاستثمار.

وأضاف “موش” – خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي: “هناك خارطة طريق بموجبها نسير في طريقنا الآن، سنواصل جهودنا لزيادة العلاقات بعد الآن، ونتساءل كيف سنكون داخل المشاريع العملاقة”.

ملتقى الأعمال

وعقد ملتقى الأعمال السعودي التركي تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، وبحضور وزير التجارة التركي محمد موش، وذلك تزامنا مع زيارة الوزير التركي معاليه ويرافقه وفداً عالي المستوى من المسؤولين و أصحاب الأعمال من الجانب التركي بمقر اتحاد الغرف السعودية.

من جهته، قال رحمي إنسيكارا، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة إسطنبول بيلجي: إن الملتقى هدفه الاستثمار في قطاعات عديدة بينها الصناعة والسياحة والطاقة والغذاء.

وأضاف: الملتقى يتوقع أن يشهد توقيع أكثر من 15 اتفاقا بين شركات القطاع الخاص بين البلدين.

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