تواصل – واس:

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانًا ختاميًا لاجتماعات الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء التي عُقدت في نواكشوط.

المنظمة قلقة بسبب تنامي ظاهرة “الإسلاموفوبيا”

وأعرب المجتمعون عن بالغ القلق لتنامي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” من خلال حملات الكراهية والعداء للإسلام، والتي تستهدف تشويه صورته السمحة.

وثمن المشاركون إعلان منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس يوماً عالمياً لمكافحة إرهاب الإسلام “الإسلاموفوبيا”.

وأشاد المشاركون بالجهود الكبيرة التي بذلتها موريتانيا لاستضافة اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وقد خرجت الدورة بإعلان البيان التالي:

1 – أكد المشاركون على الالتزام التام باحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها، وضرورة حل النزاعات بالوسائل السلمية.

2 – التأكيد على الالتزام بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية بالنسبة للأمة الإسلامية.

3 – أدانت الدورة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني وتحديداً الأنشطة الاستعمارية الاستيطانية.

4 – اقترح المشاركون ممارسة الضغط على الأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين دولةً كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

5 – جدد المجتمعون الالتزام بالحفاظ على سيادة اليمن وسوريا وليبيا، معربين عن تضامنهم مع أذربيجان والصومال والسودان وجيبوتي وجزر القمر.

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التضامن مع ضحايا كارثة زلزال تركيا

6 – الالتزام بتعزيز حقوق الأقليات والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

7 – تأكيد الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن تسوية نزاع جامو وكشمير بالطرق السلمية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

8 – التضامن مع الشعب الأفغاني معربين عن ثقتهم في قدرته على تجاوز التحديات التي تواجه مسيرة البناء والتطور في أفغانستان.

9 – أعرب المجتمعون عن خالص التضامن وصادق التعازي والمواساة لضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

10 – الالتزام بمواصلة العمل على إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بهدف تطوير اليات عملها لتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

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الترحيب بتطبيع العلاقات بين المملكة وإيران

12 – أعرب المشاركون عن القلق إزاء تنامي ظاهرتي اللجوء والنزوح الإنساني في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في بعض دول المنظمة.

13 – رحب المجتمون بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والجمهورية وإيران، والتي تمت تحت رعاية جمهورية الصين.

14 – ثمن المشاركون في الدورة جهود الجمهورية الإسلامية الموريتانية في خدمة الإسلام وقضايا الأمة.

15 – دعا المشاركون الدول الأعضاء في المنظمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لدول الساحل وحوض بحيرة تشاد.

16 – الترحيب بعرض جمهورية الكاميرون استضافة الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

17 – الترحيب بانتهاء النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا، والتأكيد مجدداً تضامن المجتمعون الكامل مع حكومة وشعب أذربيجان.

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