للأمهات: طريقة مبتكرة تحمي طفلك من حساسية الفول السوداني

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الفول السوداني ثلاثة أضعاف في العقود الأخيرة.

ويمكن أن تتطور الحالة لدى بعض الأطفال وتصبح العواقب مميتة، لكن باحثين بريطانيين كشفوا عن طريقة يمكنها أن تحد من الإصابة بهذا النوع من الحساسية.

وينصحون بإدراج منتجات الفول السوداني في طعام الأطفال من سن أربعة أشهر لمنعهم من الإصابة بالحساسية. وقالوا إن القيام بذلك يمكن أن يقلل من حالات الحساسية من الفول السوداني بنسبة تصل إلى 77 في المئة.

متى تظهر حساسية الفول السوداني؟

ووفقًا لفريق البحث من “كينجز كوليدج لندن” وجامعة “ساوثهامبتون”، فإن معظم حساسية الفول السوداني تتطور عندما يبلغ الطفل عامه الأول.

وراجع الباحثون بيانات دراستين منفصلتين شملت الأولى 640 طفلًا تم اعتبارهم معرضين لخطر الإصابة بحساسية الفول السوداني، وبحثوا إمكانية إدخال المبكر لمنتجات الفول السوداني في غذائهم.

وشملت الدراسة الثانية أكثر من 1300 طفل بعمر ثلاثة أشهر في إنجلترا وويلز، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

اقرأ أيضًا:

3 نصائح مهمة للمصابين بحساسية الفول السوداني

وتتبع الباحثون هؤلاء على مدى عدة سنوات للتحقيق في الإدخال المبكر لستة أطعمة مسببة للحساسية – الحليب والفول السوداني والسمسم والأسماك والبيض والقمح.

وكشفت النتائج التي نُشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، أنه من الأفضل تقديم منتجات الفول السوداني للأطفال في عمر أربعة إلى ستة أشهر.

ويقول الباحثون إنه يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل حالات الحساسية من الفول السوداني بنسبة 77 في المائة، مقارنة بـ 33 في المائة عندما يبلغ الطفل عامًا واحدًا.

وأضافوا أن الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالحساسية – على سبيل المثال إذا كانوا يعانون بالفعل من الإكزيما – يجب أن يبدأوا في موعد أقرب إلى أربعة أشهر.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من «الغذاء والدواء» بشأن منتجات زبدة الفول السوداني

إدخال الفول السوداني في عمر 6 أشهر

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور جراهام روبرتس: “تشير التوجيهات الحالية إلى أنه يجب إدخال الفول السوداني من حوالي ستة أشهر من العمر”.

وأوضح أن حساسية الفول السوداني تحدث عندما يخطئ الجسم في الفول السوداني على أنه شيء خطير ويتفاعل معه.

وتابع، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”: “يمكن أن يشمل رد الفعل الجسم كله – قد تنتفخ الشفتين، والإصابة بطفح جلدي وحكة وقد تبدأ في مواجهة مشاكل في التنفس”.

ويحتاج جهاز المناعة لدى الطفل إلى تعلم كيفية التفريق بين الطعام والفيروسات الخطيرة التي يجب إبعادها عن الجسم.

وقالت أخصائية التغذية للأطفال، ماري فيني، من “كينجز كوليدج لندن”، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن إعطاء الأطفال ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني ثلاث مرات في الأسبوع هو الكمية الموصى بها لتقليل فرص تعرضهم للحساسية تجاهها.

وحذرت من إعطاء الأطفال الرضع أو الأطفال في سن ما قبل المدرسة المكسرات الكاملة أو المفرومة، حتى لايتعرضوا لخطر الاختناق.