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قطر.. إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم فساد
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قطر.. إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم فساد

قطر.. إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم فساد

قطر.. إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم فساد
١٢:٣٤:١٤ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأحد، أنه تم إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والفساد.

القبض على وزير المالية القطري السابق

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإنه إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

توافر أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية

وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وأكدت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.

التهم عبارة عن جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام

وأضافت أن الجرائم تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

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الاستيلاء على المال العام الرشوة الفساد شريف العمادي قطر محكمة الجنايات وزير المالية

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