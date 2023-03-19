الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “الزكاة والضريبة والجمارك” تطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
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رابط التقديم.. “الزكاة والضريبة والجمارك” تطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

رابط التقديم.. “الزكاة والضريبة والجمارك” تطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

رابط التقديم.. “الزكاة والضريبة والجمارك” تطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات
١٢:٤٤:٣٩ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – أخصائي ضرائب / مخصص.

2 – مهندس مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات.

3 – مدير الإبلاغ عن المخالفات.

4 – خبير إدارة التكامل.

5 – مشرف إدارة التكامل.

6 – مهندس أول إدارة التكامل.

7 – مهندس رئيسي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

8 – مدير المشروع.

9 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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