رابط التقديم.. “الزكاة والضريبة والجمارك” تطرح وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – أخصائي ضرائب / مخصص.

2 – مهندس مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات.

3 – مدير الإبلاغ عن المخالفات.

4 – خبير إدارة التكامل.

5 – مشرف إدارة التكامل.

6 – مهندس أول إدارة التكامل.

7 – مهندس رئيسي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

8 – مدير المشروع.

9 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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