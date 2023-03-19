“ميتا” تحذف نهائيًا هذه الخدمة من “فيسبوك” و”إنستجرام”

تواصل – وكالات:

قررت شركة “ميتا” الأمريكية العملاقة المالكة لمنصتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” حذف خدمة الرموز غير القابلة للاستبدال “إن إف تي”.

وهذه الخدمة التي تم حذفها تثبت ملكية أي أصل رقمي على المنصتين.

وقال ستيفن كاسرايل المدير المسؤول عن منصة “فيسبوك” في شركة ميتا”، عبر موقع “تويتر”، إن هذه الخطوة جزءٌ من التحرك المستمر للتركيز على الأولويات.

وأضاف: “نحن بصدد إنهاء الرموز غير القابلة للاستبدال في الوقت الحالي للتركيز على طرق أخرى لدعم المبدعين والشركات والأفراد”، وهو ما يعني بوضوح أن تقنية “إن إف تي” لم تعد تمثل أولوية بالنسبة لشركة «ميتا”.

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الرمز غير القابل للاستبدال

والرمز غير القابل للاستبدال هو وحدة بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي (سلسلة الكتل).

ويمكن استخدام هذه الرموز لتمثيل العناصر القابلة للاستنساخ بسهولة مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات صوتية وأنواع أخرى من الملفات الرقمية لتصبح عناصر فريدة (مماثلة لشهادة الأصالة).

ويتم ذلك باستخدام تقنية البيانات التسلسلية لإنشاء إثبات ملكية مؤكدة وعامة.

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حذف خيار مبادلة إن إف تي عبر إنستجرام وفيسبوك

ومن بين خطوات أخرى، سيتم حذف خيار مبادلة “إن إف تي” عبر إنستجرام” و”فيسبوك” خلال الأسابيع المقبلة، حسب تصريحات متحدث باسم “ميتا” لموقع “ذا فيرج” الإخباري.

وأصبحت الرموز غير القابلة للاستبدال شائعة بشكل خاص في عالم الفن، حيث تم استخدامها دليلاً على ملكية عمل فني رقمي.

ووصل الضجيج حول الرموز غير القابلة للاستبدال إلى ذروته منذ عامين، عندما تم بيع عمل فني رقمي باستخدام هذه الرموز بأكثر من 69 مليون دولار.