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المحكمة الدستورية تقضي ببطلان #مجلس_الأمة الكويتي
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المحكمة الدستورية تقضي ببطلان #مجلس_الأمة الكويتي

المحكمة الدستورية تقضي ببطلان #مجلس_الأمة الكويتي

المحكمة الدستورية تقضي ببطلان #مجلس_الأمة الكويتي
١٢:٢٠:٥٢ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة الدستورية قضت، اليوم الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت العام الماضي.

وحسب صحيفة “القبس”، فقد قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022م.

حكم دستوري ببطلان المجلس الحالي

وأوضحت أنه بناءً على هذا الحكم فيبطل المجلس الحالي، وذلك تأسيسًا على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته.

وأكدت نقلًا عن مصادر، أن المحكمة الدستورية نطقت قبل قليل بالحكم علنًا، وسط حضور طاعنين ومحامين وصحفيين.

مرزوق الغانم يعود رئيسًا لمجلس الأمة

وأضافت أنه وسط صيحات تبريكات من الطاعنين، فقد أصبح تفسير حكم المحكمة الدستورية واضحًا، حيث يعود المجلس السابق قوته ويعتبر قرار حله باطلًا من الناحية القانونية.

وأكدت أنه استنادًا لمنطوق الحكم فإن مرزوق الغانم سيعود رئيسًا وسيعود جميع النواب في المجلس السابق إلى مقاعدهم.

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الكلمات الدلالية:
البرلمان الكويتي الكويت المحكمة الدستورية مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

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