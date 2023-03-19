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ضبط 265 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في مواقع الفحص الدوري بالرياض
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ضبط 265 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في مواقع الفحص الدوري بالرياض

ضبط 265 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في مواقع الفحص الدوري بالرياض

ضبط 265 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في مواقع الفحص الدوري بالرياض
١٢:٢٢:٣٢ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت القبض على 265 مخالفًا لنظام العمل والإقامة في مواقع الفحص الدوري بجنوب مدينة الرياض.

ضبط 265 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل

وأوضحت أنها تمكنت من القبض على 265 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسيات البنجلاديشية والهندية والباكستانية والسودانية واليمنية، والمصرية والنيبالية والأفغانية والإثيوبية والسيرلانكية.

وأضافت أن ذلك تم في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية

وفي وقت سابق، ألقت شرطة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تم ضبط 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية بالرياض، حيث اتخذوا محلًا للطباعة والنسخ مقرًا لتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين، وضبط بحوزة المتهمين 358 بطاقة معدة لذلك ومبالغ مالية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض السرقة الشرطة الفحص الدوري ضبط مخالفين نظام العمل والإقامة

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