مجددًا.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

جدد مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال المتواجدة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال لفلسطينيين في البلدة القديمة في القدس، واعتقال ثالث في مدينة جنين.

الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية

في السياق ذاته، أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية في بيان، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم النضالية لليوم 34 على التوالي، ويستعدون لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين اليومية على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

وحسب وكالة “وفا”، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

كما قررت سلطات الاحتلال تمديد اعتقال الشاب عز الدين البشيتي، الذي اعتقلته أمس حتى مساء اليوم، لحين عرضه على المحكمة.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات جرائم تندرج في إطار الاستهداف الرسمي للقدس ومقدساتها.

فلسطين تطالب بوقف تغول الاحتلال والمستوطنين

ودعت إلى تدخل دولي فاعل لوقف تغول الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص.

وطالبت الوزارة، الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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