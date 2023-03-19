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“الوطني للحياة الفطرية” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

“الوطني للحياة الفطرية” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

“الوطني للحياة الفطرية” يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
١٢:٠٤:٣٤ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر موقع تويتر، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في عددٍ من المجالات.

وأوضح المركز أن شغل الوظائف يتم وفقاً للتفاصيل التالية:

المجالات الوظيفية

التقييم البيئي.
إدارة الموارد الطبيعية.
علم الاحياء.
التخطيط الإقليمي الحيوي.
علم البيئة.
السياحة المستدامة.
إدارة البيئة.
إدارة السياحة.
التخصصات الاخرى ذات الصلة في مجال تنمية الحياة الفطرية.

موعد التقديم

أوضح المركز أن التقديم متاح بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م ولمدة 10 أيام.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التنمية الفطرية السعودية المركز الوطني للتنمية الفطرية المملكة

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