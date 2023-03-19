الاسم والزمان المكان.. “المسند” يكشف حقيقة ظاهرة “عجاج الجن”

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبد الله المسند، أن ظاهرة ما يسمى بـ “عجاج الجن” هي عبارة عن رياح لولبية.

عجاج الجن عبارة عن رياح لولبية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن عجاج الجن عبارة عن رياح لولبية يتراوح قطر دائرتها من نصف متر إلى 20م وطولها من عدة أمتار إلى 1000م.

الظاهرة غالبًا ما تتكون في الصحاري

وأضاف أن “عجاج الجن” غالبًا ما تتكون في الصحاري وفي المناطق غير المتجانسة نحو طريق معبد مع أرض بيضاء، أو أرض بيضاء مع مزرعة.

فقاعة هوائية واسعة وحارة

وبين أن الظاهرة تحدث عندما يسخن سطح الأرض فتنشأ حالة عدم استقرار، وتتشكل فقاعة هوائية واسعة وحارة فيخف وزنها وكثافتها، فتعرج بسرعة إلى أعلى.

مزج بين طبقة حارة في الأسفل وباردة في الأعلى

وأكد أن مركز المنخفض “مركز الدوامة” يبدأ بالدوران ليقوم بدور الخلط والمزج بين طبقة حارة في الأسفل وباردة في الأعلى.

حالة عدم الاستقرار

وأشار إلى أن مركز الدوامة يجذب إليه الرياح المعتدلة من جميع الاتجاهات العلوية؛ فتضرب الأرض قريبًا من مركز الدوامة.

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ثم تبدأ منها حركة الدوران وإثارة الغبار لخلط الهواء الحار بالبارد والتخفيف من حالة عدم الاستقرار وتكون ظاهرة “عجاج الجن”.

الزمان من الساعة 10 ص حتى 3 مساءً

ولفت إلى أنه كلما امتد العمود إلى أعلى أصبحت الرياح أسرع، وأنه غالبًا ينشأ من الساعة 10 ص حتى 3 م في الأيام الشديدة الحرارة.

عمر الظاهرة من بضع دقائق إلى أكثر من ساعة

فيما يمتد عمره من بضع دقائق إلى أكثر من ساعة، لأن الحكمة منه خلط ومزج الحرارة السفلية بالعلوية لتبريد سطح الأرض الملتهب.

سرعة الظاهرة تبلغ 70 كم في الساعة

وبين أن الظاهرة تبلغ سرعة دورانها أحيانًا 70 كم في الساعة وأعلى، وأنها تدور عكس عقارب الساعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

أكد خبير الطقس، أنه أحيانًا بالنسبة لـ”عجاج الجن” فإنه ينشأ أكثر من واحد في المكان نفسه.

“عجاج الجن” ليس له علاقة بالجن

ونبه إلى أن “عجاج الجن” ليس له علاقة بالجن، ولكن جرت العادة لدى بعض الأوائل من سكان الجزيرة، يلجأون أحيانًا إلى نسبتها إلى الشياطين.

إعصار الجن والعفاريت

وأكد أن من هنا جاءت تسمية هذا النوع من الرياح بعجاج الجن، أو إعصار الجن والعفاريت، والمسمى يختلف قليلاً من منطقة إلى أخرى.

وتابع: إن محاولة التأثير على عجاج الجن بقول أو فعل تعتبر أساطير أولين.

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