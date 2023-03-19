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توضيح مهم من “الجوازات” بشأن تعديل اسم العائلة في الأحوال وإمكانية السفر
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توضيح مهم من “الجوازات” بشأن تعديل اسم العائلة في الأحوال وإمكانية السفر

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن تعديل اسم العائلة في الأحوال وإمكانية السفر

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن تعديل اسم العائلة في الأحوال وإمكانية السفر
١١:٣٠:٢٣ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب المديرية العامة للجوازات مع سؤال أحد المغردين والذي تساءل فيه بشأن تعديل اسم العائلة في الأحوال وبقائها كما هي في جواز السفر وإمكانية السفر.

وقال المغرد: “تم تعديل اسم العائلة بالأحوال لكن ما عدلت الجواز ويظهر بالعائلة السابقة.. هل أقدر أسافر ببيانات الجواز فقط مع العلم بوجود مشهد معي بالتغير”.

وأضافت الجوازات: التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل إنتهاء صلاحية التأشيرة.

تصاريح السفر لأفراد الأسرة 

في سياق متصل، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن تصاريح السفر لأفراد الأسرة، تمكن من إصدار التصاريح إلكترونياً لأفراد أسرتك ممن هم دون (21) عاماً.

خدمة تصاريح السفر للأسرة

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال ثلاث خطوات كالتالي:

1- الدخول إلى خدمات أفراد الأسرة

2- الضغط على خدمات

3- اختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة

اقرأ أيضا:

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجوازات السعودية المملكة مديرية الجوازات

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