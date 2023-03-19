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صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بين الأرطاوية والمجمعة في الرياض
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صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بين الأرطاوية والمجمعة في الرياض

صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بين الأرطاوية والمجمعة في الرياض

صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بين الأرطاوية والمجمعة في الرياض
١٠:٥٩:١٨ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، جرت، صباح اليوم الأحد، السيول المتدفقة بين محافظات الأرطاوية والمجمعة في منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي جريان سيل شعيب الاعصل شرق مركز الشحمة شمال شرق محافظة المجمعة.

جريان سيل شعيب الاعصل

ونتيجة تساقط أمطار غزيرة جرى سيل شعيب الاعصل شرق مركز الشحمة شمال شرق المجمعة وسط انخفاض في درجات الحرارة.

أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح نشطة على 6 مناطق

وبيّن المركز أن الأمطار تكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الصورة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمطار الارطاوية الرياض المجمعة جريان السيول حالة الطقس شعيب الأعصل

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