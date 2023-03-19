صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بين الأرطاوية والمجمعة في الرياض

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وسط أجواء شتوية باردة، جرت، صباح اليوم الأحد، السيول المتدفقة بين محافظات الأرطاوية والمجمعة في منطقة الرياض.

🔴 فيديو

سيل شعيب الاعصل شرق مركز الشحمة شمال شرق #المجمعة

الأحد ٢٧ شعبان ١٤٤٤هـ

19 مارس 2023م

من | محمد المناع

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. pic.twitter.com/Th1Xvrsfp5 — طقس (@tqqs) March 19, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي جريان سيل شعيب الاعصل شرق مركز الشحمة شمال شرق محافظة المجمعة.

جريان سيل شعيب الاعصل

ونتيجة تساقط أمطار غزيرة جرى سيل شعيب الاعصل شرق مركز الشحمة شمال شرق المجمعة وسط انخفاض في درجات الحرارة.

🔴 فيديو

سيل شعيب الحثاقي

بين الارطاوية والمجمعة

الأحد ٢٧ شعبان ١٤٤٤هـ

19 مارس 2023م

من | ابوعبدالله الفيصل

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. pic.twitter.com/hOlM6bZth9 — طقس (@tqqs) March 19, 2023

أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح نشطة على 6 مناطق

وبيّن المركز أن الأمطار تكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.

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