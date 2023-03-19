انتبهي: تساقط الشعر قد يشير إلى مشكلة صحية خطرة

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تساقط الشعر من أكثر ما يثير انزعاج المرأة، لكن الأمر يمكن أن يكون مؤشرًا على مشاكل صحية أخرى، وفقًا لخبيرة بالأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وقالت الدكتورة فاليري كالندر، أستاذة الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هوارد بواشنطن: “تظهر الأبحاث أن النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر يمكن أن يعانين أيضًا من حالات طبية أخرى مثل مرض السكري وحب الشباب وسرطان الثدي”.

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علامات تساقط الشعر

وأضافت في بيان: “من خلال التعرف على علامات تساقط الشعر ورؤية طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك في أسرع وقت ممكن، قد تكونين قادرة على الحد من تطوره، والاحتفاظ بشعرك، واكتشاف أي حالات طبية أساسية أخرى قد تكون لديك”.

وتتسبب الثعلبة الندبية الطاردة المركزية (CCCA) في تساقط الشعر في وسط فروة الرأس. وهي أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا عند النساء ذوات البشرة الداكنة وتؤثر على ما يقرب من 15 في المئة من النساء السود بالولايات المتحدة.

ويمكن أن يسبب ندبات عن طريق تدمير بصيلات الشعر، وفي تلك الحالة يصبح من الصعب إعادة نمو الشعر ويمكن أن يكون تساقط الشعر دائمًا، وفقًا لما نقلته وكالة “يو بي آي”.

علاجات تساقط الشعر

ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية تشخيص هذه الحالة والعمل على خطة علاجية، والتي يمكن أن تشمل:

-المضادات الحيوية

-أدوية الستيرويد الموضعية

-حقن الكورتيكوستيرويد

يخفف ذلك من الآلام ويوقف الحكة، ويمكنه أيضًا منع تفاقم الندوب.

وربطت كاليندرإن بين الإصابة الثعلبة الندبية الطاردة المركزية، وإصابة النساء السود بـ:

-سرطان الثدي

-ارتفاع الكوليسترول

-السكري

-ارتفاع ضغط الدم.

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صلع النمط الأنثوي

ويعتبر تساقط الشعر ذو النمط الأنثوي شائعًا أيضًا، حيث يؤثر على ملايين النساء على اختلاف البشرة.

وتتسبب هذه الحالة الوراثية في تساقط الشعر بشكل رئيسي في الجزء العلوي من فروة الرأس.

قالت كالندر إن العديد من النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر من النمط الأنثوي يعانين أيضًا من:

حب الشباب بسبب زيادة الهرمونات

-انقطاع الطمث

ارتفاع ضغط الدم مع تقدم تساقط الشعر.

ويمكن أن يؤدي استخدام المينوكسيديل إلى التقليل من تساقط الشعر ويحفز نمو الشعر ويقوي خيوط الشعر الموجودة.

ويمكن أن تؤدي تسريحات الشعر التي تقوم على تصفيف الشعر على شكل ضفائر مشدودة أو تسريحة ذيل الحصان، في ثعلبة الشد.

منتجات الشعر

ونصحت بالابتعاد عن منتجات الشعر التي تستخدم لقشرة الرأس واضطرابات فروة الرأس ممن يتسم شعرهن بالخشون لتفادي حدوث تقصف.

ويجب أن تحتوي منتجات الشامبو والشعر على مكونات ترطب الشعر مثل فيتامينات إيه و إي وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.

ومن المقرر أن تتحدث كالندر عن تساقط الشعر في اجتماع للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية في نيو أورلينز خلال الفترة من 17 إلى 21 مارس.