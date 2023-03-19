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“مكافحة المخدرات” تضبط 4 مواطنين بالرياض.. وتكشف ما عُثر عليه بحوزتهم
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“مكافحة المخدرات” تضبط 4 مواطنين بالرياض.. وتكشف ما عُثر عليه بحوزتهم

“مكافحة المخدرات” تضبط 4 مواطنين بالرياض.. وتكشف ما عُثر عليه بحوزتهم

“مكافحة المخدرات” تضبط 4 مواطنين بالرياض.. وتكشف ما عُثر عليه بحوزتهم
١١:٢٣:٢٣ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة الرياض بحوزتهم (189,903) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما ضبط بحوزة المتهمين 141 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر و3 أسلحة نارية وطلقات حية.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نظام مكافحة المخدرات

في وقت سابق، نشرت جريدة “أم القرى”، الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة بمحضر الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتضمنت الأحكام ما يلي:

المواد المخدرة:

أولاً – الجدول الأول يشمل المواد المخدرة وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

1. فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

2. فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

3. فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

4. فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

5. فئة (هـ) تضم المواد المخدرة المراقبة محلياً بالمملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المخدرات المملكة مكافحة المخدرات

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