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صراخ وهلع.. شاهد ما حدث داخل استوديو أثناء وقوع زلزال (فيديو)
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صراخ وهلع.. شاهد ما حدث داخل استوديو أثناء وقوع زلزال (فيديو)

صراخ وهلع.. شاهد ما حدث داخل استوديو أثناء وقوع زلزال (فيديو)

صراخ وهلع.. شاهد ما حدث داخل استوديو أثناء وقوع زلزال (فيديو)
١١:٢١:٢٨ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو متداول، لحظات من الرعب عاشها المتواجدون داخل استوديو تلفزيوني بالأكوادور تزامنًا مع وقوع زلزال قوي.

وضرب الزلزال منطقة ساحلية في الإكوادور وشمال بيرو أمس السبت، مما تسبب في بمقتل ما لا يقل عن 14 شخًصا، وألحق أضرارًا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

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صراخ وانسحاب

وظهر في مقطع الفيديو عدد من الحاضرين خلال تقديمهم برنامج على الهواء مباشرة، وقد تفاجأوا بوقوع الزلزال، واهتزاز الأرض من تحتهم، ليقوم أحدهم سريعًا من على الكرسي، بعد وقوع الزلزال، بينما قطعت القناة البث المباشر.

وسمع صوت صراخ داخل الاستوديو، قبل أن يعود البث المباشر من جديد، وقام أحد المذيعين بشرح ما حدث.

وضرب الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته 6.8 درجة، على عمق 66.4 كيلومتر على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس.

موجات تسونامي

وتقول السلطات إنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة الإعلام بالرئاسة إن الزلزال أسفر أيضًا عن سقوط 14 قتيلاً وأكثر من 380 مصابًا أغلبهم في إقليم الأورو.

وقالت الهيئة إن ما لا يقل عن 44 منزلاً انهار، بينما لحقت أضرار بتسعين منزلا آخر. كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق تم إغلاقها بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

الكلمات الدلالية:
استوديو تلفزيوني الأكوادور زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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