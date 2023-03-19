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لهؤلاء.. التدريب التقني بالحدود الشمالية يُعلن عن ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف

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لهؤلاء.. التدريب التقني بالحدود الشمالية يُعلن عن ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف

لهؤلاء.. التدريب التقني بالحدود الشمالية يُعلن عن ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف

لهؤلاء.. التدريب التقني بالحدود الشمالية يُعلن عن ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف
١٠:٢٩:٣٣ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.

ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف

وأوضحت أنه بحضور المحافظ الدكتور أحمد الفهيد فإنها تنظم ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف 2023، لخريجي التدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

* الفئات المستهدفة:

1 – خريجي المعهد الصناعي الثانوي.

2 – خريجي دبلوم الكليات التقنية.

3 – خريجي بكالوريوس الكليات التقنية.

* موعد الملتقى:

– يومي الاثنين 2023/03/20م والثلاثاء 2023/03/21م.

* مكان الملتقى:

 – مقر الكلية التقنية “بنين” في عرعر.

* طريقة التسجيل:

 من خلال الرابط التالي:

– رابط التسجيل – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

– الإعلان 1 – (اضغط هنا).

– الإعلان 2 – (اضغط هنا).

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بهذه الشروط.. الكلية التقنية تقيم ملتقى التوظيف لجميع التخصصات وكافة المؤهلات

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أخبار السعودية التدريب التقني الحدود الشمالية الخريجين عرعر ملتقى الشمال التقني

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