بالأرقام.. ساعات الصيام ومتوسط درجات الحرارة المتوقعة في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

فيما يتبقى بضع أيام على قدوم شهر رمضان، يتساءل البعض حول متوسط عدد ساعات الصيام على مدار أيام الشهر، فضلاً عن درجات الحرارة.

ونشر “المرصد الفلكي” في حسابه عبر موقع “تويتر”، جدولاً بعدد ساعات الصيام من الإمساك الى الإفطار خلال شهر رمضان، وأيام الوتر في العشر الأواخر

اقرأ أيضًا:

“ديلي ميل”: هذه هي الفوائد الصحية لصيام رمضان

ساعات الصيام ومتوسط درجة الحرارة خلال شهر رمضان

وفيما يلي ساعات الصيام ومتوسط درجة الحرارة وشروق القمر كل ثمانية لشهر رمضان 1444هـ – 2023 م

1-الخميس (1رمضان- 23 مارس)

ساعات الصيام: 13.26

شروق القمر: 7.5 صباحًا

متوسط درجات الحرارة؛ 31درجة (عظمى) 22درجة (الصغرى)

2- الخميس (8رمضان – 30 مارس)

ساعات الصيام: 13.37

شروق القمر؛ 12.20 ظهرًا

متوسط درجات الحرارة؛ 33درحة (العظمى) 24 درجة (الصغرى)

3- الخميس (15رمضان -6أبريل)

ساعات الصيام: 13.48

شروق القمر: 6مساءً

متوسط درجات الحرارة: 37درجة (العظمى) 25درجة (الصغرى)

4- الخميس ( 22رمضان – 13أبريل)

ساعات الصيام: 13.59

شروق القمر: 12ليلاً

متوسط درجات الحرارة؛ 39درجة (العظمى) 27 (الصغرى)

5-الخميس (29رمضان 30أبريل)

ساعات الصيام: 14.11

شروق القمر: 5صباحًا

متوسط درجات الحرارة؛ 40 درجة (العظمى) 29درجة (الصغرى)

الأيام الوتر في العشر الأواخر:

1-الأربعاء (21رمضان 12أبريل)

ساعات الصيام: 13.58

شروق القمر: 12ليلاً

متوسط درجات الحرارة؛ 38درجة العظمى 27ا درجة (الصغرى)

2- الجمعة: (23رمضان -14أبريل)

ساعات الصيام؛ 14.1

شروق القمر؛ 1صباحًا

متوسط درجات الحرارة؛ 38 درجة (العظمى) 27 درجة (الصغرى)

3- الأحد (25رمضان – 16أبريل)

ساعات الصيام؛ 14.5

شروق القمر؛ 2.13صباحًا

متوسط درجات الحرارة: 39 درجة (العظمى) 29درجة (الصغرى)

4- الخميس (29رمضان -20 أبريل)

ساعات الصيام؛ 14.11

شروق القمر؛ 5.36 صباحًا

متوسط درجات الحرارة: 40درجة (العظمى) 29درجة (الصغرى)

اقرأ أيضًا:

أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 1444 بالعالم

تعرّف على عدد ساعات الصيام في رمضان 1444 بالمملكة والدول العربية