أعلاها 33 وأقلها 6.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة وجازان وشرورة والأحساء.

كما تم تسجيل 32 درجة في جدة والقنفذة، و31 درجة في الخرج، و30 درجة في الدمام ووادي الدواسر ولاصمان والدهناء.

وسجل ايضًا، 29 درجة في المدينة المنورة والرياض ونجران وينبع وحفر الباطن، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

– طريف 6 درجات مئوية، والقريات 8، وحائل 11، والطائف وعرعر وسكاكا والباحة 12، والعلا 13 درجة مئوية.

أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح نشطة على 6 مناطق

ولفت إلى أن الأمطار تكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً