“التأمينات الاجتماعية” توضح شروط صرف تعويض ساند للمرة الثانية

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تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال مغرد بشأن شروط صرف تعويض “ساند” للمرة الثانية.

وقال المغرد: “كنت مسجل في شركة وانتهى عقدي وأخذت ساند و مستحقاتي، الحين بسجل في شركة ثانية إذا انتهى عقدي، أقدر أخذ مستحقات من التأمينات وأخذ ساند مرة ثانية”.

وأضافت التأمينات: يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لنظام التأمينات.

وأكدت أن ذلك خلال مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية.

وتابعت: يمكن الاطلاع على الشروط والمزيد عن ساند من خلال الرابط التالي: ⁦http://bit.ly/2y2tmVw⁩.

في وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم احتساب سن التقاعد للموظفين حسب تاريخ ميلادهم بالتقويم الهجري وليس الميلادي.

الأجر الخاضع لاحتساب المعاش

من جهة أخرى أوضحت مؤسسة التأمينات أن الأجر الخاضع لاحتساب المعاش يشمل “الأجر الأساسي شاملاً العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات مع بدل السكن”.

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وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك بالنسبة للمستفيد.

إضافة مدة الاشتراك للمستفيد جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إضافة الخدمات في التأمينات. اقرأ أيضًا: “التأمينات” تحدد شرطًا لصرف المعاش المبكر.. وتحذر من أمر مهم

وأجابت مؤسسة التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها “أهلاً بك، يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة (هنا الرابط).

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

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