الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة العلوم الأمنية.. التفاصيل ورابط التقديم
“مكافحة المخدرات” تضبط 4 مواطنين بالرياض.. وتكشف ما عُثر عليه بحوزتهم
صراخ وهلع.. شاهد ما حدث داخل استوديو أثناء وقوع زلزال (فيديو)
صباح اليوم.. شاهد جريان السيول بين الأرطاوية والمجمعة في الرياض
بالأرقام.. ساعات الصيام ومتوسط درجات الحرارة المتوقعة في رمضان
لهؤلاء.. التدريب التقني بالحدود الشمالية يُعلن عن ملتقى الشمال التقني الأول للتوظيف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“التأمينات الاجتماعية” توضح شروط صرف تعويض ساند للمرة الثانية

“التأمينات الاجتماعية” توضح شروط صرف تعويض ساند للمرة الثانية

“التأمينات الاجتماعية” توضح شروط صرف تعويض ساند للمرة الثانية
١٠:٢٣:٢٦ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال مغرد بشأن شروط صرف تعويض “ساند” للمرة الثانية.

وقال المغرد: “كنت مسجل في شركة وانتهى عقدي وأخذت ساند و مستحقاتي، الحين بسجل في شركة ثانية إذا انتهى عقدي، أقدر أخذ مستحقات من التأمينات وأخذ ساند مرة ثانية”.

وأضافت التأمينات: يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لنظام التأمينات.

وأكدت أن ذلك خلال مدة لا تقل عن 18 شهر خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية.

وتابعت: يمكن الاطلاع على الشروط والمزيد عن ساند من خلال الرابط التالي: ⁦bit.ly/2y2tmVw⁩.

في وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم احتساب سن التقاعد للموظفين حسب تاريخ ميلادهم بالتقويم الهجري وليس الميلادي.

الأجر الخاضع لاحتساب المعاش

من جهة أخرى أوضحت مؤسسة التأمينات أن الأجر الخاضع لاحتساب المعاش يشمل “الأجر الأساسي شاملاً العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات مع بدل السكن”.

اقرأ أيضًا:

التأمينات توضح آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية تقديم طلب إضافة مدة الاشتراك بالنسبة للمستفيد.

إضافة مدة الاشتراك للمستفيد

جاء ذلك في رد من مؤسسة التأمينات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إضافة الخدمات في التأمينات.

وأجابت مؤسسة التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها “أهلاً بك، يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة (هنا الرابط).

وتابعت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه لا يمكن تسجيل مدد اشتراك أكثر من 24 شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

اقرأ أيضًا:

التأمينات: بلوغ سن التقاعد حسب تاريخ ميلاد الموظف بالتقويم الهجري

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التأمينات التأمينات الاجتماعية السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
السبهان: لا صحة لنقل سفارة المملكة من بغداد

السبهان: لا صحة لنقل سفارة المملكة من بغداد

١٢:٣٨ ص، الأحد، ١٣ مارس ٢٠١٦
بالصور.. إدارات التعليم تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة

بالصور.. إدارات التعليم تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة

٠٩:٣٧ م، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢
المرصد السوري: طيران «بشار» قتل 33 مدنياً بينهم أطفال في حلب

المرصد السوري: طيران «بشار» قتل 33 مدنياً بينهم أطفال في حلب

٠٤:٠٦ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
صندوق النقد يناقش مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

صندوق النقد يناقش مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

١١:٥١ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *