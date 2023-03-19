“اليورو يقفز لـ 4.05”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 19 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 10.10

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.90

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.05

اقرأ أيضا:

تراجع مستمر لليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.93

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.57

فرنك سويسري 4.07

اقرأ أيضا:

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

اليورو بـ 4.03.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 3.98 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“استمرار تراجع اليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم