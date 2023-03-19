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تعلن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م.

وفيما يلي التفاصيل:

البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول

برامج الماجستير:

-ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

-ماجستير إنفاذ القانون.

-برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.

-ماجستير الآداب في علم الجريمة.

-ماجستير الأمن الوطني.

-برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

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برامج الدبلوم العالي:

-برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

-برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.

-الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

-الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي:

-الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي.

-التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل

-استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.

-في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.

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طريقة التسجيل

أوضحت الجامعة أن التسجيل مُتاح حالياً بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.

رابط التسجيل – (اضغط هنا).