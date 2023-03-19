الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة العلوم الأمنية.. التفاصيل ورابط التقديم
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فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة العلوم الأمنية.. التفاصيل ورابط التقديم

فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة العلوم الأمنية.. التفاصيل ورابط التقديم

فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة العلوم الأمنية.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٢٤:٤٨ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م.

وفيما يلي التفاصيل:

البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول

برامج الماجستير:

-ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

-ماجستير إنفاذ القانون.

-برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.

-ماجستير الآداب في علم الجريمة.

-ماجستير الأمن الوطني.

-برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

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برامج الدبلوم العالي:

-برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

-برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.

-الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

-الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي:

-الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي.

-التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل

-استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.

-في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.

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طريقة التسجيل

أوضحت الجامعة أن التسجيل مُتاح حالياً بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.

رابط التسجيل – (اضغط هنا).

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