فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا بجامعة العلوم الأمنية.. التفاصيل ورابط التقديم
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تعلن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م.
وفيما يلي التفاصيل:
البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول
برامج الماجستير:
-ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
-ماجستير إنفاذ القانون.
-برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.
-ماجستير الآداب في علم الجريمة.
-ماجستير الأمن الوطني.
-برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.
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برامج الدبلوم العالي:
-برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.
-برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.
-الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
-الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.
الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي:
-الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي.
-التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل
-استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.
-في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.
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طريقة التسجيل
أوضحت الجامعة أن التسجيل مُتاح حالياً بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.
رابط التسجيل – (اضغط هنا).