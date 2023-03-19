دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بمرض لاعلاج له

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تعد كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لكن الجانب الخطر فيها ربما يجهله كثير من عشاقها، بل وحتى اللاعبون أنفسهم.

ووفقًا لدراسة حديثة، فإن لاعبي كرة القدم المحترفين أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، بنسبة 60 في المئة.

وتتبعت الدراسة معدلات المرض وأشكال الخرف الأخرى لدى اللاعبين المحترفين في دوري الدرجة الأولى بالسويد، مقارنة بآخرين لايمارسون اللعبة.

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مخاطر أكبر بين اللاعبين

وأظهرت النتائج، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، أن ثمانية في المئة من لاعبي كرة القدم عانوا من أمراض الخرف، مقارنة بخمسة في المائة لدى غيرهم.

وقال الدكتور بيتر أويدا، من معهد كارولينسكا، إن النتائج “تؤكد أن لاعبي كرة القدم النخبة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأمراض التنكس العصبي في وقت لاحق من حياتهم”.

وأضاف: “نظرًا لوجود دعوات متزايدة من داخل الرياضة لاتخاذ تدابير أكبر لحماية صحة الدماغ، يمكن استخدام دراستنا لتوجيه القرارات بشأن كيفية إدارة هذه المخاطر”.

ولا يعرف على وجه الدقة أسباب مرض الزهايمر، لكن عوامل الخطر تشمل:

-التقدم في السن

-التاريخ العائلي للحالة

-الاكتئاب غير المعالج

-أمراض القلب.

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إصابات الرأس بين اللاعبين والزهايمر

وربطت الأبحاث السابقة إصابات الرأس بين اللاعبين بتطور مرض الزهايمر لديهم.

وتعزز الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة “لانسيت”، الأدلة المتزايدة على أن الضربة الرأسية للكرة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر.

وتتبع الباحثون مرض التنكس العصبي، الذي يشمل مرض الزهايمر وباركنسون بين 6 آلاف لاعب كرة قدم وأكثر من 550 ألف من غير المحترفين، خلال الفترة ما بين عامي 1924 و2019.

وأظهرت النتائج، إصابة 9 في المائة من اللاعبين بأحد الأمراض خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بـ 6 في المائة من المجموعة الضابطة.

وكانت المخاطرة أعلى بنسبة 50 في المائة بين اللاعبين مقارنة بحراس المرمى.

وقال البروفيسور جيل ليفينجستون، من جامعة كوليدج لندن : “الخطر هو من ملامسة كرة القدم الرأس أو الإصابة من الكرة. يخشى الناس الإصابة بالخرف”.

وأضاف: “تشير هذه النتائج إلى طرق يمكننا من خلالها تقليله وليس فقط للاعبي كرة القدم. نحن بحاجة إلى العمل لحماية رؤوس الناس وأدمغتهم ومواصلة ممارسة الرياضة”.