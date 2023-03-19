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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً
٠٩:٣٥:٣٨ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا من فرصة تساقط أمطار مع رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

رياح مثيرة للأتربة وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقطًا للبرد وجريانًا للسيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد وخيبر”.

2 – منطقة الجوف، وتشمل “القريات ودومة الجندل وطبرجل وسكاكا”.

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية  “.

4 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “حزم الجلاميد وطريف وعرعر والعويقلية ورفحاء”.

5 – منطقة حائل، وتشمل “الحائط والسليمي والشملي والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق”.

6 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة”.

7 – منطقة عسير، وتشمل مدينة أبها ومحافظات “أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب”.

8 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والعديد وبقيق وحرض وخريص والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة”.

9 – منطقة الرياض، وتشمل “الحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وضرما وحوطة بني تميم والدلم وثادق وحريملاء ورماح ومرات”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 9 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة تستمر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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