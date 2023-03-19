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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وبحسب الهيئة، تتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مساراً ضمن مسارات شبكة «حافلات الرياض» والبالغ إجماليها 86 مساراً.

أهداف المرحلة

وقالت الهيئة إن إطلاق المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إحداث ما يلي:

1- نقلة نوعية في قطاع النقل العام.

2- تعزيز ترابط أجزاء العاصمة.

3- رفع مستوى جودة الحياة لسكانها ولزوارها.

مجموع طول الشبكة

وأشارت إلى أن شبكة “حافلات الرياض” يبلغ مجموع أطوالها بعد تشغيل المراحل الخمسة 1900 كيلو متر، وإجمالي عدد الحافلات سيزيد عن 800 حافلة، وستعمل عبر 86 مساراً تخدم الركاب عبر أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.

وستسهم خدمة «حافلات الرياض» في إتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.

إطلاق البوابة الإلكترونية

وذكرت الهيئة أنه تم بالتزامن مع إطلاق خدمة “حافلات الرياض”، إطلاق البوابة الإلكترونية www.riyadhbus.sa، والتي تقدم خيارات متنوعة للركاب لمعرفة مسارات الحافلات، وآلية شراء التذاكر، كما تم إطلاق «تطبيق حافلات الرياض» الذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها شراء التذاكر بشكل مباشر.

وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن “حافلات الرياض” 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة.

كما تم تسهيل آلية شراء التذاكر للاستفادة من الخدمة لتواكب احتياجات جميع الركاب، من خلال إتاحة عدة خيارات.

من بين الخيارات ما يلي: «بطاقة درب» الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية.

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