“الصحة”: 8 أسباب لإجراء الولادات القيصرية

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من أن الأصل في الولادة أن تكون طبيعية، إلا أنه ولأسباب مختلفة أصبحت الولادات القيصرية أكثر شيوعًا في كثير من دول العالم.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الولادة القيصرية باتت الأكثر انتشارًا حول العالم، وأن الولادة الطبيعية باتت هي الاستثناء، الأمر الذى يهدد حياة ملايين النساء و الأطفال إذا ما تم إجراء هذه الجراحة دون حاجة طبية إليها.

اقرأ أيضًا:

ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورونا في جازان

تجاوز المعدلات العالمية في الولادات القيصرية

وحددت المنظمة نسبة 15 في المئة كحد أقصى لعدد الولادات القيصرية في أي بلد، لكن معظم دول العالم تجاوزت هذا الحد.

وبحسب الإحصاءات، تضاعفت معدلات الولادة القيصرية حول العالم 3 مرات خلال 3 عقود .

فقد ارتفعت معدلات الولادة القيصرية حول العالم من 7 في المئة خلال عام 1990 إلى 21 في المئة عام 2021 ، وهو ما يعنى أن واحدًا من كل خمسة أطفال حول العالم يولد عبر جراحة قيصرية.

ووفقا لأحدث مسح لمنظمة الصحة العالمية، فإن الدول الخمسة الأعلى من ناحية معدلات الولادة القيصرية هي: الدومنيكان بنسبة 58.1 في المئة، والبرازيل بنسبة 55.7 في المئة وقبرص بنسبة 55.3 في المئة ومصر بنسبة 51.8 في المئة، تليها تركيا بنسبة 50.8 في المئة.

اقرأ أيضًا:

والد مواطنة يروي تفاصيل وفاتها بعد إجراء «ولادة قيصرية» بإحدى المستشفيات

أسباب الولادة القيصرية

وتقول وزارة الصحة إن العملية القيصرية ليست خيارًا، بل تقرر بشكل طارئ عند عدم خروج الطفل بولادة طبيعية بالرغم من التدخلات الطبية.

وأوضحت في “انفوجرافيك” معلوماتي عبر منصتها الإلكترونية، أن هناك بعض العوامل التي تجعل الولادة قيصرية، ومنها:

-بعض تشوهات الرحم.

-وضعية وحجم الطفل.

– بعض حالات ارتفاع الضغط الحملي.

-بعض حالات الولادة المبكرة.

-الإصابة بعدوى.

– نزول المشيمة.

-اختناق الطفل.

-وجود توأم أو أكثر.