بهذه المناطق.. خبير طقس يكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تتساقط اليوم الأحد، كميات من الأمطار على عدد من مناطق وأجزاء المملكة.

أمطار من خفيفة لمتوسطة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية.

عودة الأجواء الباردة من الغد

وأضاف أنه من المتوقع عودة الأجواء الباردة فجرًا والمعتدلة نهارًا وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين وأن البداية تكون على المنطقة الشمالية.

أمطار ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

رياح نشطة على 6 مناطق

وبيّن المركز أن الأمطار تكون على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.

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