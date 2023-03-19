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“رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا نسائم التراويح”
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“رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا نسائم التراويح”

“رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا نسائم التراويح”

“رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم بلغنا نسائم التراويح”
٠٩:٢٢:٤٠ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “شهر رمضان”، الترند، في المملكة، صباح اليوم، في الوقت الذي دعا فيه مغردون لصيام يوم غد الاثنين قبل حلول الشهر الكريم.

وقال أحد المغردين: “عسى الله يبارك في لياليك يا شعبان، وعسى الله يبلغنا رمضان وتراويحه”

نسائم التراويح 

وأضاف آخر: ” اللهُمَّ بلّغنا نسمة التراويح وعبق التّراتيل ولذّة السماع.. اللهُمَّ بلّغنا رمضان ونحنُ في أحسن حال”.

وتابع ثالث قائلا: “المساويك من أجمل الهدايا الرمضانية للأحباب اشتريت من متجر هدايا لأحبابي اللهم بلغنا واياهم رمضان”.

استقبال الشهر الكريم 

وعبر مغرد عن حزنه لفقدان عزيز عليه قبل رمضان ، قائلا: اللهم ارحم من لا يصوم معنا هذا العام واجعل رمضانه أجمل في الجنة، اللهم ارحم من كان يفرح بقدوم شهر رمضان وانتهى عمره قبل قدومه.

وقال مغرد: “بعظيم اللهفة اللهٌم سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا وتسلَّمه منّا متقبلاً  اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حباً للعبادة وفرحا”.

ويعد شهر رمضان أحد أهم الشهور عند الله، ففيه نزل القرآن الكريم على سيد الخلق أجمعين، وفيه يتقرب العبد إلى ربه بالطاعات عن طريق الصيام والقرآن والقيام.

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الكلمات الدلالية:
التراويح السعودية المملكة رمضان شهر رمضان

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