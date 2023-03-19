بوتين في أوكرانيا لأول مرة منذ انطلاق الحرب.. ماذا يحدث؟

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لأول مرة منذ انطلاق الحرب، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأحد، مناطق الحرب في دونباس شرق أوكرانيا.

بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول

وأعلنت السلطات الروسية أن بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس، وتفقد عددًا من مرافق المدينة، وتحدث مع السكان المحليين، حسب “العربية”.

بوتين زار أحد المنازل وتحدث مع السكان

وأوضحت أن بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، حيث زار أحد المنازل وتحدث مع السكان.

وأكدت أن الرئيس تفقد الخط الساحلي في ماريوبول بمنطقة “نادي اليخوت، وعقد بوتين اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة المسؤول عن الحرب.

مذكّرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية، مذكّرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وكشفت المحكمة أن مذكّرة التوقيف جاءت على خلفية جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا.

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