هل يتأثر “حساب المواطن” بتجاوز عدد معين من العمالة؟

تواصل – فريق التحرير:

من أكثر الأسئلة التي توجه إلى “حساب المواطن” ما يتعلق منها باستقدام العمالة الوافدة، وحول ما إذا كان للأمر تأثيره على استحقاق الدعم.

وفي أحدث تساؤل بهذا الخصوص، يسـأل أحد المستفيدين: “هل هناك حد مانع لعدد العمالة المنزلية و العمال المسموح به؟، يعني اذا تجاوزت عدد معين من المكفولين (العمالة) هل يتأثر حساب المواطن؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين”، في حسابها عبر موقع “تويتر بأن “وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار ” دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.