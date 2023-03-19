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ما معنى قول النبي ﷺ: “فإن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاقدروا له” ؟ “الخثلان” يُجيب
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ما معنى قول النبي ﷺ: “فإن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاقدروا له” ؟ “الخثلان” يُجيب

ما معنى قول النبي ﷺ: “فإن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاقدروا له” ؟ “الخثلان” يُجيب

ما معنى قول النبي ﷺ: “فإن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاقدروا له” ؟ “الخثلان” يُجيب
٠٧:٤٥:٠٤ ص، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن هلال رمضان: “فإن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاقدروا له”.

معنى “فإن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاقدروا له”

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن معنى”فإن أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فاقدروا له”، يعني ضيقوا عليه بأن تجعلوا شهر شعبان تسعة وعشرين يومًا.

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وبين أن القول الراجح في معنى فاقدروا له أي احسبوا له قدره بأن تكملوا العدة ثلاثين يومًا.

المشهور في مذهب الحنابلة

وأضاف أن المشهور في مذهب الحنابلة هو أن معنى فاقدروا له أي يكون شهر شعبان 29 يومًا.

وأشار إلى أن الحنابلة استدلوا بفعل بن عمر رضي الله عنهما، وأنهم لم يروا أن ذلك هو يوم الشك، وأن يوم الشك هو يوم الـ 30 إذا كان الجو صحوًا.

القول الراجح في صوم يوم الشك

وأكد أن القول الراجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو مطر، وأنه لا يجوز صيام ذلك اليوم لأنه يوم الشك.

كما قال عمار بن ياسر: ” ما صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم”.

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الخثلان الصيام شعبان صوم رمضان صوم يوم الشك هلال رمضان يوم الشك

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