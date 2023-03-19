3 أسباب وراء نشاط القطاع العقاري الأسبوع الماضي
تواصل – فريق التحرير:
سجل النشاط العقاري نموًا أسبوعيًا على مستوى إجمالي قيمة صفقاته العقارية بنسبة 27.4 في المئة، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الأسبق.
وبحسب “الاقتصادية”، استقرت إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أربعة مليارات ريال.
وجاء الدعم بدرجة أكبر من النمو القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، الذي سجل نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 99.3 في المئة.
3 أسباب
ويرجع السبب الرئيس في نشاط القطاع العقاري إلى الأسباب التالية:
1- عدد الصفقات العقارية سجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17 في المئة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ثلاثة آلاف صفقة.
2- انخفاض عدد العقارات المبيعة بنسبة بلغت 16.6 في المئة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.2 ألف عقار مبيع.
3- انخفاض مساحة الصفقات العقارية بنسبة بلغت 32.2 في المئة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 32.1 مليون متر مربع
وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا بنسبة 34.9 في المئة.
يأتي ذلك مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.5 في المئة.
واستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال.
في المقابل سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا بنسبة بلغت 56.5 في المئة.
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