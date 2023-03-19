3 أسباب وراء نشاط القطاع العقاري الأسبوع الماضي

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سجل النشاط العقاري نموًا ‏أسبوعيًا على مستوى إجمالي قيمة صفقاته العقارية بنسبة 27.4 في المئة، مقارنة بتراجعه ‏خلال الأسبوع الأسبق.

وبحسب “الاقتصادية”، استقرت إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‏أربعة مليارات ريال.

وجاء الدعم بدرجة أكبر من النمو القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، ‏الذي سجل نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 99.3 في المئة.

3 أسباب

ويرجع السبب الرئيس في نشاط القطاع العقاري إلى الأسباب التالية:

1- عدد الصفقات العقارية سجل انخفاضا أسبوعيا بنسبة ‏‏17 في المئة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ثلاثة آلاف صفقة.

2- انخفاض عدد العقارات المبيعة بنسبة بلغت 16.6 في المئة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية ‏للسوق عند مستوى 3.2 ألف عقار مبيع.

3- انخفاض مساحة الصفقات العقارية بنسبة بلغت 32.2 في المئة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ‏‏32.1 مليون متر مربع

وسجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا بنسبة 34.9 في المئة.

يأتي ذلك مقارنة ‏بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.5 في المئة.

واستقر بنهاية الأسبوع ‏الماضي عند مستوى 1.8 مليار ريال.

في المقابل سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين ‏الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا بنسبة بلغت 56.5 في المئة.

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